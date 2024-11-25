Оборудование для питьевой воды будут собирать в подмосковном Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Солнечногорске завершилось строительство производственного комплекса, на котором ежегодно будут собирать 200 единиц оборудования для подготовки питьевой воды и очистки ливневых, хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили ход проведенных работ. Застройщиком выступает отечественный производитель очистных сооружений — компания «НПО ЭКОСИСТЕМА», ему выдали заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. В реализацию проекта вложили около 100 миллионов рублей, его сопровождали специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.
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