Оборудование для питьевой воды будут собирать в подмосковном Солнечногорске

В Солнечногорске завершилось строительство производственного комплекса, на котором ежегодно будут собирать 200 единиц оборудования для подготовки питьевой воды и очистки ливневых, хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.