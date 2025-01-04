Один человек пострадал в результате пожара в Волоколамске

Один человек пострадал в результате пожара, который произошел в одном из дачных домов в Волоколамске, передает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило примерно в полночь. Когда на место прибыли пожарные, дом горел по всей своей площади. Спустя час возгорание локализовали на площади около шестидесяти квадратных метров. Примерно в три часа ночи ликвидировали открытое горение, в четыре утра — ликвидировали последствия пожара.

К тушению привлекли 18 специалистов и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

В общей сложности за прошедшие сутки пожарные тридцать четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний, девять раз — на ликвидацию последствий дорожных аварий.