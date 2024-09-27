ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с Китаем и Узбекистаном, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Соответствующие соглашения были подписаны с компаниями Consult Invest ITIC и Shandong Longai Information Technology Group Co.Ltd.

В рамках соглашения компания из Узбекистана будет содействовать расширению сотрудничества и укреплению деловых отношений резидентов ОЭЗ с компаниями Центральной Азии.

Китайская компания намерена развивать экономические связи с российскими компаниями, а также реализовывать с ними совместные инициативы и обмениваться опытом.