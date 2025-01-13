Около 100 случаев незаконной парковки у контейнерных площадок выявили в Подмосковье за праздники

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Около 100 случаев незаконной парковки транспортных средств возле контейнерных площадок выявили в Подмосковье с помощью нейросети за период длинных выходных. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что за время праздников о случаях незаконной парковки сообщали жители региона — с помощью сервиса «Народный инспектор». Таким образом, было зафиксировано 68 нарушений.

Помогали выявлять нарушителей и камеры видеонаблюдения «Безопасного региона», оснащенные ИИ. Эти устройства зафиксировали 21 нарушение.

Всех нарушителей ждут штрафы. Их размер составляет пять тысяч рублей.