Около 2,6 тыс. знаков ограничения скорости установили на подъездах к переходам в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье с начала 2026 года установили 2,6 тыс. знаков ограничения скорости на подъездах к переходам. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего установили 2,6 тыс. знаков с ограничениями скоростного режима в 50 и 70 км/ч, что позволило повысить безопасность участников движения», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Знаки установили на региональных дорогах в 43 округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы провели на подъездах к 1,3 тыс. пешеходных переходов.

Больше всего знаков установили в Истре — 150. По 138 знаков появилось в Домодедово и Дмитрове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.