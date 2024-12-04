Около 30 ледовых представлений состоится в Подмосковье зимой
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Двадцать девять спектаклей на льду покажут в муниципалитетах региона в течение зимнего периода, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, в муниципалитетах состоится пятнадцать ледовых шоу от Татьяны Навки, десять — от Ильи Авербуха и по два — от Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко.
В частности, Навка порадует жителей и гостей области постановкой «Новогодний самовар», Авербух — представлением «Шоу чемпионов», Слуцкая — шоу «Двенадцать месяцев», а Плющенко представит сказки на льду.
Вход на шоу будет бесплатным. Ознакомиться с расписанием можно на туристическом портале региона.
Возрастное ограничение 0+