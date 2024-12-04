Около 30 ледовых представлений состоится в Подмосковье зимой

Двадцать девять спектаклей на льду покажут в муниципалитетах региона в течение зимнего периода, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в муниципалитетах состоится пятнадцать ледовых шоу от Татьяны Навки, десять — от Ильи Авербуха и по два — от Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко.

В частности, Навка порадует жителей и гостей области постановкой «Новогодний самовар», Авербух — представлением «Шоу чемпионов», Слуцкая — шоу «Двенадцать месяцев», а Плющенко представит сказки на льду.

Вход на шоу будет бесплатным. Ознакомиться с расписанием можно на туристическом портале региона.

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