Около 300 школьников Подольска присоединились к муниципальному этапу «Президентских спортивных игр»

В Подольске к муниципальному этапу «Президентских спортивных игр» присоединились порядка 300 школьников. Об этом сообщили в администрации округа.

Всего в соревнованиях участвуют 23 команды по 12 человек из образовательных учреждений Подольска. В их составе учащиеся 2010–2012 годов рождения.

Первые два состязания прошли по баскетболу и настольному теннису. После этого проведут турниры по волейболу и легкой атлетике. В результате будет определена одна команда-победитель. Она будет представлять Подольск на региональном этапе.

Ранее сообщалось, что в Подольске состоится фестиваль футбольного сезона.