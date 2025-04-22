Около 300 школьников Подольска присоединились к муниципальному этапу «Президентских спортивных игр»
В Подольске около 300 школьников участвуют в «Президентских спортивных играх»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске к муниципальному этапу «Президентских спортивных игр» присоединились порядка 300 школьников. Об этом сообщили в администрации округа.
Всего в соревнованиях участвуют 23 команды по 12 человек из образовательных учреждений Подольска. В их составе учащиеся 2010–2012 годов рождения.
Первые два состязания прошли по баскетболу и настольному теннису. После этого проведут турниры по волейболу и легкой атлетике. В результате будет определена одна команда-победитель. Она будет представлять Подольск на региональном этапе.
Ранее сообщалось, что в Подольске состоится фестиваль футбольного сезона.