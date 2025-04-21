В Подольске пройдет фестиваль футбольного сезона

Любительские команды в подмосковном Подольске открыли футбольный сезон, за звание лучших в нем будут бороться 54 команды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, на запасных полях спортивного комплекса «Труд» прошли матчи 14-го фестиваля футбола «Приз открытия футбольного сезона среди любительских команд 6×6 и 8×8». Он проводится ежегодно, в 2025 году в нем примут участие 54 смешанные команды. В полуфинале оказались «БетонМашСервис» — ТДК «Возвращение» и «Парковый» — ФК «Раздолье» (любительские команды 6×6), а также «Сатурн» — «Возвращение М», «Юником» — «Кредо» (команды 8×8).

«Полуфинальные и финальные матчи, а также матчи за третье место и награждение состоятся 26 апреля», — сказал председатель комитета любительского и дворового футбола Подольской федерации футбола Дмитрий Кулешов.

Отметим, что мероприятие организовала Подольская федерация футбола при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации округа.

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