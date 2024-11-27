Около 360 нелегальных такси выявили возле аэропортов Домодедово и Шереметьево с начала года

Три с половиной сотни нелегальных такси выявили с начала года на территориях аэропортов Домодедово и Шереметьево, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего в рамках рейдов проверили примерно 4,7 тысячи машин. На нарушителей завели административные дела — число составленных протоколов составило порядка 1,8 тысячи. Все автомобили переместили на штрафстоянки.

В Домодедово зафиксировали около 230 нарушителей, на которых составили 1,1 тысячи протоколов. Больше всего нарушений выявили в январе, феврале и октябре.

В Шереметьево выявили более 130 нарушителей. На них было составлено свыше семисот административных материалов. Максимальное число нарушений было выявлено в январе, июле и октябре.