Около 400 жителей Подольска прошли медосмотры в Единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации прошел в Подольске в минувшие выходные. В его рамках здоровье проверили около 400 жителей городского округа.

Важность программы диспансеризации до этого отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кабинеты медицинской профилактики были организованы в поликлиниках Подольска. По итогам осмотров на второй этап обследования были направлены 104 человека.

Следующий Единый день диспансеризации пройдет в Подольске с 08:00 до 12:00 25 октября. С 9:00 до 14:00 в этот же день состоится День открытых дверей в Центре амбулаторной онкопомощи.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал предложение о платном ОМС для неработающих граждан.