Около 500 бездомных собак прошли программу стерилизации и вакцинации в Подмосковье за месяц

В декабре программу ОСВВ в Подмосковье прошли 497 бездомных собак

Официально

Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]

За декабрь программу «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат» в Подмосковье прошли 497 бездомных собак, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках программы безнадзорное животное отлавливают и привозят в пункт временного содержания. Там собака находится на карантине, после чего проходит обработку от паразитов, чипирование, вакцинацию и стерилизацию. Если животное не агрессивное, после завершения процедур его выпускают в прежнее место обитания. Узнать его можно по бирке на ухе.

Сообщить о бездомной собаке без бирки на ухе можно по телефону 8 (800) 550-65-22. Обращения принимают в круглосуточном режиме.

В Министерстве напомнили о важности чипирования домашних питомцев. Если такое животное потерялось и его отловили, по чипу легче найти его хозяина.

Актуально
Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области