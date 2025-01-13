Около 500 бездомных собак прошли программу стерилизации и вакцинации в Подмосковье за месяц
В декабре программу ОСВВ в Подмосковье прошли 497 бездомных собак
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
За декабрь программу «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат» в Подмосковье прошли 497 бездомных собак, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках программы безнадзорное животное отлавливают и привозят в пункт временного содержания. Там собака находится на карантине, после чего проходит обработку от паразитов, чипирование, вакцинацию и стерилизацию. Если животное не агрессивное, после завершения процедур его выпускают в прежнее место обитания. Узнать его можно по бирке на ухе.
Сообщить о бездомной собаке без бирки на ухе можно по телефону 8 (800) 550-65-22. Обращения принимают в круглосуточном режиме.
В Министерстве напомнили о важности чипирования домашних питомцев. Если такое животное потерялось и его отловили, по чипу легче найти его хозяина.