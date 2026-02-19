Около 6 тыс. единиц спецтехники вывели на уборку снега в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье на уборку снега вывели 12 тыс. дворников и 6 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В связи с мощным снегопадом в регионе перевели на усиленный режим работы коммунальные службы.

«План по уборке территорий был составлен заранее. Контроль расчистки входных групп осуществляем через видеокамеры, установленные на подъездах. Кроме того, на территориях своевременность уборки мониторят инспекторы нашего ведомства», - рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Он отметил, что в первую очередь от снега очищают дороги, по которым следует общественный транспорт, а также входные группы домов, подходы и подъезды к социальным объектам.

Автомобилистов призвали не парковать транспортные средства в узких внутриквартальных проездах и у контейнерных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по уборке снега после январского циклона.