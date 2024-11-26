Около 650 млн рублей направили на выплаты детям-инвалидам в Подмосковье с начала года

В этом году в Подмосковье на выплаты семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, направили около 650 миллионов рублей, передает Министерство социального развития Московской области.

В регионе доступны два вида таких ежемесячных выплат — в размере примерно 8 тысяч рублей и в размере 18 тысяч рублей, если у ребенка третья степень ограничения к самообслуживанию.

Первую выплату получили более пяти тысяч подмосковных семей. Одиноким родителям выплата назначается в проактивном режиме. Полным семьям нужно подать заявление.

Выплату в размере 18 тысяч рублей получили родители около двух тысяч детей с инвалидностью. Выплата проактивно назначается без учета доходов семьи.