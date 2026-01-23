Около 7 тыс. школьников Подмосковья посетили занятия по электробезопасности в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году энергетики провели более 300 занятий по электробезопасности для школьников. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Занятия проводили специалисты компаний «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго». В общей сложности их посетили порядка 7 тыс. ребят.

Так, сотрудники компании «Россети Московский регион» в рамках акции «Доброе электричество — детям» провели свыше 150 уроков, которые посетили более 2,5 тыс. детей.

Специалисты АО «Мособлэнерго» организовали свыше 150 занятий «Электричество — не игрушка!». На них побывали более 4,5 тыс. ребят.

Также подмосковные энергетики проводили для школьников и студентов экскурсии на свои объекты. За год их провели более 70 раз.

Кроме того, специалисты «Россети Московский регион» организовали семь мероприятий, в ходе которых было проведено около 500 демонстраций катушки Тесла. Их посетили порядка 10 тыс. детей.

