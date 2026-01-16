Андрей Воробьев: 425 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье в 2026 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации систем теплоснабжения в 2026 году. По его словам, на этот год запланированы работы на 425 объектах.

«В этом году приведем в порядок 425 объектов — котельные, блочно-модульные котельные, центральные тепловые пункты и 258 км теплосетей. Перемены затронут 2,1 млн жителей, почти 14 тыс. домов и более 3 тыс. соцобъектов», — сообщил глава региона.

Он отметил, что большой объем работ проведут в Лотошино, Рузе и Чехове, где модернизируют 15, 14 и девять котельных соответственно. Вместе с «Газпромом» обновят 123 котельные и 58 км сетей в Павловском Посаде, Егорьевске, Домодедово, Одинцово.

При этом в области продолжается цифровизация отрасли ЖКХ. В период праздников в регионе сократилось число жалоб на аварии — на 14% по сравнению с прошлым годом. В целом за год количество обращений снизилось на 41% — с 145 тыс. до 86 тыс.

«Все благодаря цифровому контролю: на 2363 котельных и 1140 ЦТП установлены датчики температуры, давления и расхода; на ВЗУ, КНС и очистных — системы контроля уровня воды и состояния оборудования. Информацию от всех этих датчиков и диспетчерских ЖКХ-Центр собирает в электронной системе мониторинга "Контур.ЖКХ". При отклонении от нормы — автоматический сигнал и выезд бригады без промедления», - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев доложил о работе по модернизации коммунальной отрасли президенту РФ Владимиру Путину.