Около 90 котельных Подольска оборудовали датчиками автоматизированного контроля

В Подольске датчиками автоматизированного контроля оборудовали 86 котельных. Информация с них поступает в диспетчерскую службу, сообщили в администрации городского округа.

В регионе диспетчерские службы будут приведены к единому стандарту, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Датчики, установленные в Подольске, в круглосуточном режиме контролируют работу теплового источника, измеряют температуру теплоносителя и давление в трубах. Благодаря этому работники могут своевременно выявить проблему и предотвратить аварийную ситуацию.

«Если есть какое-то отклонение в показаниях, дежурная бригада выезжает на объект и устраняет все неполадки. Благодаря этим датчикам специалисты будут быстрее реагировать и принимать решения», — сказал заместитель гендиректора ООО «ТЭК-2» Евгений Пятин.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев ознакомился с работой Единого центра управления ЖКХ Подмосковья.