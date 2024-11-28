Около двадцати тысяч тонн чистого металла отправили в Подмосковье на переработку

С начала 2024 года подмосковные комплексы по переработке отходов отправили на переработку около 20 тысяч тонн чистого металла в рамках работы по защите территорий от металлических отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем отходов направили на утилизацию на КПО в Егорьевске. В ведомстве уточнили, что КПО «Нева» отправил на переработку более 3,8 тысячи тонн металла, КПО «Дон» — 3,2 тысячи тонн, КПО «Юг» — 2,9 тысячи тонн и так далее. Перед вовлечением во вторичный оборот все отходы проходят этапы подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.