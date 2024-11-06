Около трех тысяч дефектов игровых элементов устранили на детских площадках Подмосковья в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье выявили более 3,3 тысячи дефектов в состоянии элементов и малых архитектурных форм на игровых и спортивных комплексах, около 90% из них уже устранили. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы направлены на обеспечение детской безопасности. Ремонт оставшихся элементов завершат в установленные сроки. Чаще всего инспекторы выявляли дефекты защитных ограждений, поломки пружинного балансира и неисправность оборудования спортивных объектов.

Сообщить о недочетах в содержании детских площадок и территорий можно в ведомство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.