Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок вызова свидетелей на допрос

По словам Фаевской, свидетель (потерпевший) вызывается на допрос повесткой. В ней должно быть указано: кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, последствия неявки без уважительных причин.

Повестка вручается лицу, которое вызывается на допрос, под расписку или передается с помощью средств связи.

Если лицо, вызываемое на допрос, временно отсутствует, повестку вручают совершеннолетнему члену его семьи, или передают администрации по месту его работы, или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать ее свидетелю. Если свидетелю нет 16 лет, его вызывают на допрос через законных представителей или через администрацию по месту учебы (работы).

Лицо, вызываемое на допрос, должно явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин его могут подвергнуть принудительному доставлению к дознавателю, следователю или в суд. Также могут грозить обязательство о явке и денежное взыскание в размере до 2,5 тыс. рублей.

Допрос проводится по месту производства предварительного следствия и не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи. Общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов.