Скандальное видео: комментаторы требуют наказать родителей детей, купающихся в жару в фонтане

В Новокузнецке купальный сезон открыли не на городских пляжах, а в самом обычном фонтане. Скандальный видеоролик, вызвавший гнев у части интернет-пользователей, появился в социальных сетях новокузнецкого журналиста Ростислава Бардокина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в городе резко наступила жара: столбики термометров поднялись почти до +29 градусов. Местные дети не упустили момента и прямо в фонтане устроили себе веселое купание, которое попало на камеру. Редакция «Сибдепо» выяснила, что в четверг, 28 мая, синоптики прогнозируют до +34 градусов .

По данным издания, видео с купанием в фонтане вызвало у пользователей Сети неоднозначную реакцию. В комментариях горожане призывают найти тех, кто несет ответственность за несовершеннолетних, и привлечь их к ответственности. Стоит напомнить, что купание в не предназначенных для этого местах грозит молодым людям или их родителям административным штрафом — его размер может достигать 1 тыс. руб.

