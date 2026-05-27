Экс-хоккеист Самсонов высказал свое мнение о тренере «Вегаса» Торторелле

Бывший нападающий клубов НХЛ Сергей Самсонов в разговоре с ТАСС высказал свое мнение о главном тренере «Вегас Голден Найтс» Джоне Торторелле, который вывел команду в финал Кубка Стэнли.

67-летний Торторелла занял пост главного тренера «Вегаса» в начале апреля, накануне плей-офф. Ранее он руководил многими клубами НХЛ, а в сезоне 2003/2004 завоевал Кубок Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«То, что я о нем слышал, — ты либо его любишь, либо ненавидишь. Но я чаще слышал, что хоккеисты играют за Джона, так что, скорее всего, он очень хороший мотиватор», — сказал Самсонов.

При этом он отметил, что Торторелла не только произносит мотивационные речи в раздевалке, но и сумел перестроить игру команды.

В финале Западной конференции «Вегас» разгромил в серии победителя регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш» со счетом 4-0. В финале Кубка Стэнли «Рыцари» сыграют с победителем восточного противостояния между «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». На данный момент в серии ведет «Каролина» — 2-1.