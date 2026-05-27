Вода отступила — работы активизировались: как весеннее подтопление повлияло на подготовку к фестивалю «Динотерра»

В Чебулинском муниципальном округе Кузбасса находится деревня Шестаково. Сейчас она готовится к ежегодному фестивалю «Динотерра». Как рассказала журналистам глава территории, несмотря на отдельные природные «сюрпризы», команда устроителей и сами сельчане с огромным энтузиазмом делают все, чтобы будущим гостям было удобно, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, подготовка площадки столкнулась с небольшими проблемами из-за того, что весной территорию подтопило. Однако едва вода ушла, работы по благоустройству поляны, где и пройдет основное событие, возобновились с удвоенной энергией. С июня специалисты наведут здесь полный порядок.

Особое внимание уделяют тому, чтобы посетители чувствовали себя комфортно. В этом году, как и в прошлом, для автомобилистов организуют пять мест для парковки — разместиться будет удобно. Для тех, кто хочет поближе соприкоснуться с природой, предусмотрено шесть локаций для ночлега. Среди них — уютные кемпинги, палаточный городок для артистов, стоянка для путешественников на авто, а также отдельный палаточный лагерь, специально приспособленный для маломобильных гостей.

