В Подмосковье для жителей организуют бесплатный онкоскрининг

В субботу, 25 июля, в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи организуют бесплатный онкоскрининг для жителей старше 18 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярное обследование на онкологические заболевания — это проявление ответственного отношения к собственному здоровью. Чем раньше выявлена болезнь, тем более эффективным будет лечение и выше вероятность полного излечения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала 2026 года обследование в рамках Дня открытых дверей в центрах прошли более 4 тыс. жителей. Пациенты могут получить консультацию врача-онколога, пройти обследование на предмет выявления новообразований кожи, а также скрининг для оценки рисков злокачественных патологий органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, женщины могут сделать цитологическое исследование, маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез, мужчины — пройти ПСА-тестирование для оценки рисков развития рака предстательной железы.

Найти адреса и контактные телефоны для уточнения информации можно на портале онкологической службы региона.

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