В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четверг, 23 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах — III класс, аналогичный прогноз сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха в этот период составит +21-27 градусов, ночью — +15-19. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.