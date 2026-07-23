Подмосковный Минтранс рассказал о дорожной обстановке

Утром в четверг, 23 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 3,2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Носовихинском, Варшавском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.