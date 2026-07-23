«Ак Барс» подпишет новые контракты с тремя важными игроками

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключит новые контракты с нападающими Григорием Денисенко, Артемом Галимовым и голкипером Тимуром Биляловым, сообщает «Чемпионат».

31-летний голкипер Тимур Билялов в «Ак Барсе» семь сезонов. В минувшем сезоне он провел 65 матчей (с учетом плей-офф), одержав 37 побед. В среднем он пропускал 2,31 шайбы, отражая 92,2% бросков.

26-летний Григорий Денисенко вернулся в Россию год назад после неудачных попыток закрепиться в НХЛ. Нападающий провел за «Ак Барс» 84 матча, набрав 32 (16+16) очка.

За плечами 26-летнего Артема Галимова семь полноценных сезонов за «Ак Барс». В минувшем сезоне он сыграл за казанский клуб 81 игру, набрал 48 (19+29) баллов. Что особенно ценно, 15 очков пришлись на плей-офф.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».