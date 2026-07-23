Дорожники Подмосковья провели ремонт ограждений в девяти округах

Так, в Люберцах ремонт провели на улице Смирновской в окружном центре и на улице Первомайской в поселке Чкалово. Кроме того, работы прошли на Каширском шоссе — 64-м км в Домодедове и на 90-м км в в Ступине, а также на Дзержинском шоссе в микрорайоне Ковровый в Котельниках, улице Гагарина в Жуковском, улице Центральной в Щелкове. Ограждения восстановили и на улице Зеленского в Воскресенске, у остановки «ЖК Новогорад Павлино» на Косинском шоссе в Балашихе и на дороге в поселке Станция Павловская Слобода под Истрой. Это поможет разделить транспортные потоки и предотвратить выезд на встречную полосу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.