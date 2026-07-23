Река, уходящая в два океана: что впечатлило губернатора Демешина в экспедиции по Охотскому округу

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края, считает развитие туризма одним из главных приоритетов региона. Чтобы лично оценить потенциал территории, глава края отправился в экспедицию по Охотскому округу и поднялся на одну из самых высоких точек, сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, особое впечатление на губернатора произвело место, где река раздваивается и уходит в два океана — Тихий и Северный Ледовитый. Этот уникальный природный объект, по мнению губернатора, идеально подходит для экологического, научного и экспедиционного туризма. В интервью федеральному изданию Демешин подчеркнул: важно не просто открывать новые направления, но и бережно относиться к природе.

В регионе уже обустраивают экотропы, смотровые площадки, настилы и удобные подходы к популярным локациям — озерам Лотосов, Амут, Хрустальному и другим знаковым местам.

Губернатор лично встречается с путешественниками и профессиональными гидами, поддерживает инициативы по популяризации края. Он отмечает: современные туристы ищут не просто место для отдыха, а эмоции, впечатления и открытия. Задача властей — сделать так, чтобы гости захотели приехать в Хабаровский край хотя бы один раз, а вернувшись, уже планировали следующее путешествие.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как не испортить отпуск в Турции.