Подмосковье стало лидером в России по объемам производства изделий народно-художественных промыслов

Региональные специалисты занимаются обработкой дерева и керамикой, лаковой живописью, росписью по металлу и так далее. На данный момент в регионе работают 19 таких предприятий, их изделия поставляются по всему миру. Руководитель Комитета по образованию и культуре Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия» Олег Рожнов подчеркнул, что в Подмосковье приняты областные законы о развитии креативных индустрий и народных промыслов.

«Московская область стабильно входит в тройку лидеров по развитию креативных индустрий, в том числе народно-художественных промыслов. И это не только про развитие экономики, но и про сохранение исторического наследия, культурного кода нашей страны. Чтобы привлечь молодежь в эту сферу, в подмосковных школах открыты отраслевые классы, работают три высших учебных заведения», — пояснил Рожнов.

Региональные предприятия могут получить государственную поддержку, предусмотренную Народной программой, в числе мер — снижение налоговой нагрузки, компенсация расходов на коммуналку и аренду, льготные займы под 2% и различные гранты. Одним из таких предприятий является платочная мануфактура в Павловском Посаде, которая выпускает сотни видов платков, шалей, палантинов, шарфов и скатертей из натуральных тканей. По словам заместителя гендиректора предприятия Вячеслава Долгова, основная часть продукции продается в России и странах СНГ, но заявки приходят практически со всего мира. Там работают более 400 человек.

Кроме того, в Сергиевом Посаде развивается «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву». Там производят более 500 видов деревянных игрушек и скульптур, с работами мастеров можно ознакомиться в музее при фабрике.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в регионе выполнена на 98%. Отметим, что по объему экономики Подмосковье входит в топ-3 регионов, за последние пять лет доходы бюджета выросли с 900 млрд до 1,6 трлн рублей. За этот период для жителей было создано более 400 тыс. новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.