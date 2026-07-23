Школа, которую ждали: в ЖК «Пироговская Ривьера» завершается подготовка к 1 сентября
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Мытищи]
В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» завершается подготовка к открытию новой школы. Учреждение готовится принять юных жителей Мытищ уже в новом учебном году — торжественное открытие запланировано на 1 сентября.
Ход строительных и отделочных работ проинспектировали мытищинский городской прокурор Никита Брыкин, представители Главгосстройнадзора и Министерства жилищной политики Московской области. Участники проверки оценили готовность объекта и обсудили вопросы, связанные с оснащением и приемкой здания.
Сейчас на объекте завершаются финальные работы. Школа будет оснащена по современным образовательным стандартам и сможет принять первых учеников уже в День знаний.