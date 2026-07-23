Магнитосфера успокаивается: прогноз для метеозависимых на 23 июля

После возбужденного состояния в первой половине предыдущего дня (22 июля) магнитосфера постепенно приходит в норму. Солнечная активность идет на спад, а вместе с этим снижается риск неприятных ощущений у людей, чувствительных к погодным изменениям. Так что четверг, 23 июля, обещает быть гораздо более комфортным, чем многие опасались, выяснили Погода Mail.

По информации издания, в четверг, 23 июля, магнитная буря не прогнозируется. В ночные часы магнитосфера еще будет сохранять возбуждение — индекс Kp достигнет 4 баллов, но уже с утра начнется постепенное затихание. Днем показатели снизятся до Kp = 2-3, а к вечеру геомагнитный фон и вовсе стабилизируется.

Для понимания: индекс Kp показывает интенсивность геомагнитных возмущений. Значения до 3 баллов считаются спокойными, Kp = 4 — это возбужденное состояние, а буря фиксируется только с 5 баллов. Так что, хотя ночью возможны небольшие колебания, днем магнитосфера будет спокойной.

Людям, чье самочувствие зависит от геомагнитной обстановки, стоит быть внимательными в утренние часы. По возможности, самые ответственные дела, переговоры или занятия спортом лучше планировать на вторую половину дня, когда состояние магнитосферы стабилизируется. В это время организм легче адаптируется к нагрузкам, а ясность ума и концентрация будут на хорошем уровне.

Ранее сообщалось, когда 23 июля магнитная буря нанесет самый опасный удар по сосудам.