«Привет, любовь моя!»: почему звонок принца Гарри жене в эфире «МастерШефа» назвали фальшивкой и холодным расчетом?

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, в очередной раз оказалась в центре критики. На этот раз поводом стало ее участие в австралийской версии популярного кулинарного шоу «МастерШеф», пишет RadarOnline.

Меган появилась в программе как приглашенная гостья, чтобы продвинуть свой бренд, который включает продукты, рецепты и товары для дома. Однако главной темой для обсуждения стал не ее кулинарный опыт, а звонок по FaceTime от принца Гарри, который раздался прямо во время съемок. Сначала Меган выглядела озадаченной, но затем на экране появилось лицо ее супруга.

«Привет, любовь моя!» — сказала она, и пара обменялась несколькими непринужденными фразами.

Зрители в студии встретили этот момент аплодисментами, а некоторые пользователи соцсетей назвали сцену доказательством близости супругов. Однако не все поверили в спонтанность происходящего.

Критики обратили внимание на то, что звонок начался только после того, как сотрудник съемочной группы передал Меган телефон и объявил о звонке в студию.

Особенно жестко эпизод раскритиковал знаменитый шеф-повар Джеймсон Стокс. В интервью The News International он заявил, что в сцене не было искренности, а было «холодно, расчетливо и жалко». По его мнению, публичные появления Меган и Гарри противоречат их прежним заявлениям о желании защитить личную жизнь.

После отказа от королевских обязанностей в 2020 году супруги неоднократно говорили о необходимости приватности, но при этом продолжают участвовать в интервью, документальных проектах и коммерческих шоу.

Ранее сообщалось, что издание Daily Mail потребовало с принца Гарри $13,3 млн за судебные издержки.