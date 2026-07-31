В Электростали прокуратура проведет проверку по факту гибели мальчика на пруду Южном

Прокуратура города Электростали организовала проверку по факту трагической гибели 9-летнего мальчика на пруду Южном, а также взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту (по ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, накануне в водоеме без признаков насильственной смерти было обнаружено тело ребенка. По предварительной информации, мальчик зашел в воду в попытке достать упавший туда мяч во время игры. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родительских обязанностей по обеспечению безопасности ребенка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.