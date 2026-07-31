Соцподдержка семей выросла на 80%: какие выплаты и льготы доступны в Красногорске

Финансирование соцподдержки семей с детьми в Подмосковье за пять лет выросло на 80%. Это результат мер в рамках «Народной программы» «Единой России».

В Красногорске многодетные семьи получают комплекс льгот: компенсацию части расходов на коммуналку и детсад, бесплатный проезд детям с семи лет, путевки в лагеря. Вместо земельного участка можно выбрать денежную выплату.

Для семей с семью и более детьми либо с тройней действует жилищная субсидия — она покрывает 100% расчетной стоимости жилья; такой поддержкой воспользовались более 100 семей. Выплату на школьную форму дают всем многодетным Подмосковья независимо от места учебы детей.

По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Артура Бадретдинова, в Подмосковье около 2 млн детей, из них 340 тыс. — из многодетных семей; в одном только Красногорске — 12 тыс. детей из 4 тыс. семей. Как отметила многодетная мать Екатерина Агичева, оформление льгот через Госуслуги заметно упрощает процесс: данные подтягиваются автоматически, не нужно ходить по инстанциям.