Порядка 3 тыс. жителей и гостей Лобни увидели выступление команды мотофристайла FMX13
Порядка 3 тыс. человек увидели выступление команды мотофристайла FMX13 в Лобне
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Лобня]
Около 3 тыс. жителей и гостей Лобни посетили очередное выступление команды профессиональных райдеров FMX13, которое прошло в минувшую субботу на парковке перед Дворцом спорта «Лобня» одноименного округа. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Командой руководит один из лучших спортсменов по фристайл-мотокроссу в России Алексей Колесников. Зрителям представили трюки повышенной сложности на мотоциклах и багги, в том числе параллельные прыжки на мотоциклах, синхронные прыжки, сальто назад, прыжки на мотоциклах с элементами акробатики в воздухе, а также один из самых сложных для исполнения трюков — сальто на багги. В перерывах между номерами перед зрителями выступал известный битбоксер России Вахтанг.
Следующий заезд команды FMX13 состоится в субботу, 18 июля, в Чехове, вход свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
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