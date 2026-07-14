Порядка 3 тыс. жителей и гостей Лобни увидели выступление команды мотофристайла FMX13

Около 3 тыс. жителей и гостей Лобни посетили очередное выступление команды профессиональных райдеров FMX13, которое прошло в минувшую субботу на парковке перед Дворцом спорта «Лобня» одноименного округа. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Командой руководит один из лучших спортсменов по фристайл-мотокроссу в России Алексей Колесников. Зрителям представили трюки повышенной сложности на мотоциклах и багги, в том числе параллельные прыжки на мотоциклах, синхронные прыжки, сальто назад, прыжки на мотоциклах с элементами акробатики в воздухе, а также один из самых сложных для исполнения трюков — сальто на багги. В перерывах между номерами перед зрителями выступал известный битбоксер России Вахтанг.

Следующий заезд команды FMX13 состоится в субботу, 18 июля, в Чехове, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+