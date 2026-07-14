Умерла боровшаяся с онкологией модель Хадиджа Рагимова: у девушки была ампутирована нога

В возрасте 20 лет ушла из жизни азербайджанская модель Хадиджа Рагимова, сообщает The Voice. Девушка долго и мужественно боролась с онкологическим заболеванием, перенесла ампутацию ноги, но болезнь оказалась сильнее.

Хадиджа родилась в городе Гянджа, окончила Бакинский колледж бизнеса и кооперации. В 2020 году она заметила, что начала прихрамывать, и обратилась к врачу. Однако сначала ей поставили неверный диагноз. Позже в Баку специалист выявил онкологическое заболевание, но сообщил об этом только родителям Хадиджи. Те отвезли дочь на лечение в Турцию, где она и узнала правду о своем состоянии.

В марте 2021 года девушке сделали первую операцию, после которой она прошла 14 курсов химиотерапии. Но обследование показало, что болезнь вернулась и дала метастазы. Чтобы остановить распространение опухоли и не допустить поражения легких и мозга, врачи приняли решение ампутировать ногу. Операция прошла в июле 2022 года. При этом девушка говорила, что чувствовала ногу как часть своего тела даже после ампутации.

Несмотря на потерю конечности, Хадиджа не опускала руки. Она снова проходила химиотерапию, передвигалась с помощью протеза и стала моделью — рекламировала вечерние платья.

В марте этого года в левой руке Хадиджи обнаружили шесть опухолей, возник риск ампутации конечности. Ей назначили два жизненно важных, но очень дорогих препарата. Многие люди откликнулись и финансово помогали девушке. Но спасти ее не удалось.

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