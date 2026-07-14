ОСАГО, ОСГОП и КАСКО: какие страховки нужны для работы в такси и сколько они стоят в 2026 году

Для тех, кто планирует легально работать в такси на собственном автомобиле, стандартного полиса ОСАГО будет недостаточно. Какие страховые документы являются обязательными, чем они отличаются от обычных и во сколько обойдутся — разобрался портал Финансы Mail.

ОСАГО с пометкой «коммерция»

ОСАГО остается обязательным для любого автомобиля. Но для использования в такси в полисе нужно указать специальную цель — «регулярные пассажирские перевозки» или «такси». Помимо этого, страховщику понадобятся лицензия на перевозки и действующая диагностическая карта.

Штраф за езду без ОСАГО — 800₽. Если полис отсутствует по вине компании-перевозчика, штрафные санкции применяются к ней. При повторном нарушении сумма взыскания возрастает до ₽3–5 тыс.

Расчет стоимости ОСАГО для такси в целом повторяет схему для обычных легковых машин, но с обязательным применением повышающих коэффициентов. В 2026 году базовый тарифный коридор для коммерческого транспорта был расширен на 15% и составляет от 1267₽ до 18 119₽ в год. К базе страховщики добавляют семь поправочных коэффициентов — территориальный, бонус-малус (в зависимости от безаварийного стажа), возрастно-стажевый, а также коэффициент, применяемый при неограниченном количестве водителей. За счет всех надбавок финальный платеж может быть существенно выше первоначальной базы.

ОСГОП: защита пассажиров — обязанность перевозчика

С 1 сентября 2024 года все такси, работающие на рынке пассажирских перевозок, обязаны иметь полис ОСГОП. Документ оформляется на перевозчика — будь то юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый — и закрепляется за конкретным автомобилем.

Страховое покрытие распространяется на случаи причинения пассажирам вреда жизни, здоровью или имуществу. При этом страховой случай не ограничивается лишь ДТП — он может наступить и при других обстоятельствах, например при резком торможении или маневре. Если у водителя нет полиса, все расходы на компенсацию пассажирам он будет вынужден нести самостоятельно из собственного кармана.

Суммы возмещения фиксированы: до ₽2,025 млн за вред жизни, до ₽2 млн за вред здоровью и до ₽23 тыс. за имущественный ущерб. Важный нюанс: полис действует только при наличии разрешения на работу в такси — машина должна быть внесена в региональный реестр. Если разрешения нет, страховая выплату не произведет.

Штрафы за отсутствие ОСГОП в 2026 году: для физлиц — ₽5 тыс., для ИП — ₽25 тыс., для юридических лиц — ₽40 тыс. Кроме того, отсутствие полиса — законное основание для приостановки разрешения на перевозки. Это грозит исключением из регионального реестра и блокировкой доступа к заказам со стороны агрегаторов.

КАСКО для такси: добровольно, но желательно

КАСКО не входит в перечень обязательных страховок для такси на личном автомобиле. Однако некоторые агрегаторы и партнерские сервисы рекомендуют иметь этот полис, а иногда и прямо требуют его для подключения к системе.

Для водителя КАСКО — это дополнительная защита от финансовых потерь. Такси эксплуатируется в интенсивном режиме, риски ДТП и механических повреждений высоки. При наличии полиса страховщик покроет ремонт вне зависимости от виновности, а также ущерб от угона или пожара.

Тарифы КАСКО для такси обычно в 2–3 раза выше, чем для личного использования. Также в полисе могут быть ограничения по угону, простою или допуску наемных водителей. Поэтому перед подписанием договора необходимо внимательно изучить все разделы об исключениях.

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