Финалистка «Евровидения-2008» Ани Лорак поделилась видео с отдыха на природе

Известная украинская певица и финалистка «Евровидения-2008» Ани Лорак, переехавшая в Россию, продолжает радовать поклонников новыми публикациями из отпуска, сообщает The Voice. На этот раз артистка поделилась видео, снятым на природе, где предстала в очень смелом и освежающем образе.

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На кадрах певица катается на качелях, привязанных к ветке дерева, и широко улыбается. Для прогулки Лорак выбрала оливковый кроп-топ, открывающий стройный живот, и короткие джинсовые шорты. Волосы она собрала в высокий хвост на затылке.

Пост певицы мгновенно собрал множество теплых отзывов от подписчиков и блогеров, которые не только похвалили фигуру певицы, отметив, что она постройнела, но и поддержали ее мысль о важности сохранения внутреннего ребенка.

Сейчас в жизни Ани Лорак происходят позитивные перемены не только во внешности, но и в личной жизни. После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, который произошел из-за его измен, артистка обрела новое счастье. Ее избранником стал инструктор по йоге Исаак Виджраку. Лорак воспитывает дочь Софию от Налчаджиоглу, с которой недавно отдыхала на греческом курорте.

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