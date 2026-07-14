Почти 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья присоединились к мероприятию «Семья. Лето. Парк»

Более 27 тыс. жителей и гостей Подмосковья присоединились к общеобластному мероприятию «Семья. Лето. Парк», приуроченному ко Дню семьи, любви и верности, которое прошло 8 и 11 июля в парках Московской области. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве гостей ждали интерактивные площадки, семейные мастер-классы, выставка декоративно-прикладного творчества, фотовыставка «Фрагменты семейного» и не только, в городском парке в Шаховской — семейные мастер-классы, праздничный концерт, мастер-класс по плетению венков из ромашек. В Центральном парке Реутова посетители смогли присоединиться к открытому занятию по танцам, посоревновались на спортивной эстафете и так далее.

Мероприятия прошли при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

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