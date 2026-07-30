ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 13 августа и 02 сентября

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Повторные. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира 45.90 кв.м., по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, с. Успенское, ул. Советская, д. 22, к. 3, кв. 31, кадастровый номер 50:20:0040904:907, собств.: Ахояв Гамлет Грачикович, П.1162-САБ, цена: 6 659 548,72 руб.

2. Земельный участок 807.00 кв.м., к/н 50:20:0020321:829; Здание (жилой дом) 202.90 кв.м.,к/н 50:20:0020321:3005, расположенные по адресу: Московская область, г.o. Одинцовский, г. Одинцово, г-к Военный, д. 11, собств.: Тимофеевский Никита Алексеевич, П.1165-САБ, цена: 28 074 931,52 руб.

3. Земельный участок, площадью 1000 +/- 22 кв. м, с кадастровым номером 50:06:0070506:953, по адресу: Московская область, Шаховской район, деревня Кобылино, собств.: Засеев Урузмаг Викторович, П.1172-САБ, цена: 195 160,00 руб.

4. Квартира, общ. пл. 68.2 кв.м., по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Павлино, д. 5, кв. 112, кадастровый номер 50:50:0000000:15980, собств.: Погорецкий Василий Анатольевич, П.1173-САБ, цена: 4 617 200,00 руб.

5. Квартира, по адресу: Московская обл., г.o. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 20, кв. 71, общей пл. 37,9 кв.м., к/н 50:50:0020601:4947, собств.: Аракаев Белял Юрьевич, П.1175-САБ, цена: 4 338 400,00 руб.

6. Земельный участок с к/н 50:15:0040203:28, пл. 1500 кв.м., и жилой дом, пл. 134.1 кв.м., с к/н 50:15:0040203:524, расположенные по адресу: Московская обл., Балашихинский р-он, г. Балашиха, квартал Щитниково, дом 120, собств.: Горохов Валентин Борисович, П.1176-САБ, цена: 12 263 120,00 руб.

7. Квартира, пл. 41 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г. Балашиха, б-р Горенский, д. 3, кв. 114, к/н 50:15:0011212:1594, собств.: Айриян Андрей Левонович, П.1186-САБ, цена: 4 711 720,00 руб.

8. Квартира, общ. пл. 75,2 кв. м., к/н 50:34:0000000:11402, расположенная по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Чкалова, д. 10, кв. 2, собств.: Ганичев Игорь Николаевич, Ганичева Марина Александровна, П.1187-САБ, цена: 3 767 200,00 руб.

9. Земельный участок, пл. 9 845.00 +/- 35 кв.м., по адресу: Московская область, Ленинский район, к/н 50:21:0030210:11632, собств.: Мухаметшин Руслан Анисович, П.1213-САБ, цена: 54 597 880,00 руб.

10. Квартира, площадью 44, 7 кв.м., по адресу: МО, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 30, кв. 88, к/н 50:10:0010101:3780, собств.: Хромов Денис Алексеевич, П.1214-САБ, цена: 8 992 352,30 руб.

11. Нежилое помещение, пл. 165,6 кв. м, по адресу: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Гагарина, д. 49, к/н 50:03:0010216:658, собств.: ТУ Росимущество по Московской области, П.1220-САБ, цена: 7 140 000,00 руб.

12. Земельный участок с к/н 50:04:0160306:481, площадью 1287 +/- 13 кв.м., и расположенный на нем строящийся дом по адресу: Московская обл., Дмитровский район, д. Векшино, собств.: Сахновский Георгий Витальевич, П.1226-САБ, цена: 8 571 944,00 руб.

13. Жилой дом, пл. 176 кв.м. с к/н 50:16:0502055:3188 и земельный участок, пл. 671+/-18 кв.м. с к/н 50:16:0502055:2927, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, СНТ «Горелый лес», д. 977А, собств.: Гогаев Давид Сергеевич, П.1227-САБ, цена: 3 213 680,00 руб.

14. Квартира, площадью 35,3 кв.м, по адресу: Московская обл., г.о. Химки, д. Брехово, мкр. Митино дальнее, д. 14, кв. 53, к/н 50:09:0070401:6051, собств.: Заитов Дельмурат, П.1228-САБ, цена: 2 856 000,00 руб.

15. Земельный участок площадью 628.00 +/- 18 кв.м., по адресу: Московская обл., г.о. Серпухов, д. Акулово, к/н 50:32:0020121:4608, собств.: Хасенко Раджа Викторович, П.1229-САБ, цена: 270 640,00 руб.

16. Помещение площадью 38.10 кв.м. адрес: Московская область, м.о. Шатура, п. санатория «Озеро Белое», д. 6, кв. 3, к/н 50:25:0090312:882, собств.: Александров Алексей Станиславович, П.1230-САБ, цена: 1 271 600,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.07.2026

Дата окончания приема заявок – 10.08.2026

Дата, время проведения торгов –13.08.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1-16 ЭТП https://auction.msk.ru/

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ. торги. Задаток 2% от нач. цены:

17. Квартира, пл.25,6 кв.м., к/н 50:31:0040316:308, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гарнаева, д. 20, кв. 139, собств.: Федоров Анатолий Трофимович, П. 1272-САБ, цена: 2 760 000, 00 руб.

18. Квартира, к/н 50:18:0070315:476, площадью 64.8 кв.м., по адресу: Московская обл., м.о. Можайский, д. Клементьево, ул. Юбилейная, д. 18, кв. 21, собств.: Шелков Илья Эдуардович, П.1274-САБ, цена: 4 012 200,00 руб.

19. Квартира к/н 50:11:0020110:2014, по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, г.п. Нахабино, д. Нефедьево, ул. Артековская, д. 8, к. 1, кв. 8, площадью 130,3 кв.м, собств.: Аверьянова Светлана Юрьевна, П.1275-САБ, цена: 12 752 000,00 руб.

20. Квартира с к/н 50:48:0030203:1069, по адресу: Московская область, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 31, кв. 142, площадью 68,9 кв.м., собств.: Тесленко Инна Викторовна, П.1277-САБ, цена: 13 923 600,00 руб.

21. Квартира, площадью 28,8 кв.м., к/н 50:21:0080306:1658, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г.п. Горки Ленинские, д. Горки, ул. Туровская, д. 5, кв. 249, собств.: Кильдишева Полина Дмитриевна, П.1278-САБ, цена: 3 138 788, 70 руб.

22. Квартира с к/н 50:21:0060103:11336, общей площадью 27,2 кв.м., по адресу: Московская область, Ленинский г.о., дер. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ул. Современников, д. 7, кв. 274, собств.: Вязьмина Елена Николаевна, П.1280-САБ, цена: 4 104 800,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.07.2026

Дата окончания приема заявок – 10.08.2026

Дата, время проведения торгов –13.08.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: Позиции №17-22 ЭТП https://auction.msk.ru/

Арест. недвиж. имущ-во. ПОВТОРНЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

23. Помещение, пл. 39.90 кв.м., с к/н 50:01:0060115:311, по адресу: Московская обл., р-он Талдомский, пгт. Северный, ул. Зеленая, д. 16, пом. 1, Помещение, пл. 522.30 кв.м., с к/н 50:01:0060115:320, по адресу: Московская обл., р-он Талдомский, пгт. Северный, ул. Зеленая, д. 16, собств.: ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «МИТИНОПРИБОР», П.1098-САБ, цена: 14 624 675,00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

24. Помещение (нежилое), площадью 26.50 кв.м., к/н 50:15:0000000:156860 по адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 54А, собств.: ООО «ГАЛИОН МЕНЕДЖМЕНТ», П.1241-САБ, цена: 3 324 200,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –31.07.2026

Дата окончания приема заявок –31.08.2026

Дата, время проведения торгов – 02.09.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 23,24 ЭТП https://auction.msk.ru/