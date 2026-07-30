Ожог вместо свежести: чем россиянкам грозит опасный тренд на интимные «улучшения»

Россиянки массово взялись «улучшать» интимную зону: менять ее запах, оттенок, кислотность и даже «упругость». Продажи товаров для этого за первое полугодие 2026 года выросли на 229%, а спрос на домашние тесты pH взлетел в 41 раз. Однако модный «вагиномаксинг» может закончиться не обещанной свежестью, а ожогами, воспалением и походом к гинекологу, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-гинеколог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Рафиса Кунафина.

На маркетплейсах и в соцсетях женщинам предлагают интимные духи и дезодоранты, отбеливающие кремы, «сужающие» гели, свечи с борной кислотой и различные средства для коррекции микрофлоры, сообщает SHOT. Сам термин «вагиномаксинг» не является медицинским: так называют попытки довести внешний вид и естественные особенности интимной зоны до навязанного интернетом «идеала».

При этом большинство громких обещаний производителей не имеет научного подтверждения, подчеркнула врач.

«Цвет слизистой, естественный запах и уровень pH определяются гормональным фоном, возрастом, составом микробиоты и индивидуальными особенностями. Искусственно изменить эти параметры без медицинских показаний невозможно. Кремы и гели также не способны обеспечить реальное „сужение“ влагалища», — объяснила специалист.

Особую опасность представляют агрессивные отбеливающие составы, интимные дезодоранты, средства с кислотами и свечи, которые используют без назначения врача. Они способны вызвать аллергию, раздражение и химический ожог слизистой. Нарушение естественной микрофлоры повышает риск бактериального вагиноза, кандидоза и повторяющихся воспалений.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко/Сгенерировано нейросетью ]

Борная кислота действительно применяется в гинекологии, но лишь при определенных диагнозах и по назначенной специалистом схеме. Попытка использовать ее для профилактики или маскировки запаха может скрыть симптомы инфекции и отсрочить лечение, пояснила эксперт.

Не стоит бездумно покупать и тренажеры Кегеля. Как отметила врач, упражнения для тазового дна помогают после родов и при некоторых формах недержания мочи, но при гипертонусе мышц, хронической тазовой боли, воспалениях и выраженном пролапсе самостоятельные занятия могут ухудшить состояние.

По словам Кунафиной, слабый естественный запах и изменение количества выделений в течение цикла не считаются патологией. Обратиться к врачу необходимо при резком неприятном запахе, необычном цвете выделений, зуде, жжении, боли, крови вне менструации или дискомфорте при мочеиспускании.

«В таких случаях нельзя маскировать симптомы духами и косметическими средствами. Нужно установить причину изменений, а не пытаться исправить их советами из социальных сетей», — заключила гинеколог.

Гинеколог Александра Лапуренко раскрыла два простых движения, которые помогают сдержать внезапный позыв в метро или другом людном месте. По словам врача, оба упражнения раздражают тибиальный нерв, который рефлекторно расслабляет мышцы мочевого пузыря, уменьшая давление и подавляя позыв.