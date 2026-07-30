Около 500 подростков Подмосковья летом получили свой первый официальный трудовой опыт благодаря РСО

Порядка 500 подростков Подмосковья летом получили свой первый официальный трудовой опыт благодаря трудовым отрядам подростков Российских студенческих отрядов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики.

«Особенно важно, что сегодня молодые люди могут попробовать себя в реальных профессиях под руководством опытных наставников. Такие проекты помогают подросткам провести лето с пользой, приобрести ценный опыт и сделать первые шаги к будущей карьере», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Работодателями выступили шесть организаций. Особенно востребованными среди ребят стали направления сервиса и гостеприимства. Так, подростки устроились на работу официантами, помощниками персонала и горничными в гостиницах. За каждым отрядом закреплены наставники.

Также в этом году участники отрядов впервые поработали за пределами Подмосковья. Присоединившись к всероссийскому проекту Дирекции железнодорожных вокзалов, ребята устроились помощниками дежурных на Павелецком вокзале.

Работа в трудовых отрядах подростков проходит официально. Средняя заработная плата участников составляет около ₽50 тыс. в месяц. Присоединиться к отрядам могут все желающие. Заполнить анкету на вступление в отряд можно в официальной группе студенческих отрядов Подмосковья во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в рамках которой глава региона рассказал о развитии экономики в Подмосковье.