Запад вновь обвиняет Россию в ударах северокорейскими ракетами

Западные СМИ вновь подняли тему военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Западные источники заявиляют, что Россия якобы впервые за последний год использовала баллистическую ракету северокорейского производства для удара по Украине. Официальных подтверждений или опровержений из Кремля пока не поступало. Об этом сообщает Reuters.

По данным двух собеседников агентства, инцидент произошел в ходе недавней ночной атаки на украинскую территорию. Источники уточнили, что речь идет о ракете, идентичной тем, которые Пхеньян передавал Москве в прошлом году, но с тех пор их применение не фиксировалось. Теперь же, по их мнению, это может свидетельствовать о поступлении новой партии вооружений из КНДР, которую Россия начинает активно задействовать по мере усиления ракетных обстрелов.

При этом ни одна из сторон официально не подтверждала факты передачи таких вооружений, а ранее в Кремле называли подобные сообщения «вбросами». Россия неоднократно подчеркивала, что взаимодействует с КНДР в рамках международного права и в тех сферах, которые не нарушают ее обязательств.

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