«Это слабость Ксении»: Боня ответила Бородиной после обвинений в хайпе на ее имени

Виктория Боня прокомментировала обиду Ксении Бородиной, возникшую после неоднозначного совета по макияжу. Телеведущая заявила, что не хотела задеть коллегу, и выразила готовность принести извинения, если ее слова были восприняты как оскорбление. Об этом пишет Леди Mail со ссылкой на телеграм-канал Super.

Конфликт двух известных телеведущих разгорелся после того, как Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на неудачные кадры с одного из мероприятий. В комментариях Виктория Боня предложила коллеге воспользоваться консилерами собственного бренда, чтобы впредь избегать визуальных казусов.

Однако этот жест, расцененный Боней как искреннее желание помочь, Бородина восприняла как личную обиду и публично выразила недовольство. В ответ на это Виктория в разговоре с Super удивилась столь острой реакции и пояснила, что ее комментарий был продиктован исключительно женской солидарностью. Она отметила, что сама не раз сталкивалась с ситуациями, когда макияж «отдает в синеву», и просто хотела поделиться рабочим решением.

Боня подчеркнула, что не подвергала сомнению внешние данные Ксении и не имела скрытых намерений. По ее мнению, произошедшее говорит скорее о внутренней уязвимости коллеги, чем о злом умысле с ее стороны.

«Это уже не обо мне, это уже какая-то слабость Ксении, что вот, к сожалению, она вот так это все увидела, восприняла. <…> Если Ксения обиделась на этот комментарий, у меня вообще не заржавеет сказать о том, что я извиняюсь от всей души и не хотела обижать. И с удовольствием действительно пришлю ей свою продукцию, чтобы больше таких казусов не было. Потому что, ну, просто понимаю по-женски, как это», — ответила Боня.

Ранее Бородина обвинила Боню в хайпе на ее имени из-за одного совета.