Августовская прибавка: кому из пенсионеров пересчитают выплаты

В августе 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» пояснил, кому и на сколько повысят пенсии — от работающих в 2025 году до 80-летних юбиляров и работников угольной отрасли. Все перерасчеты пройдут в беззаявительном режиме.

Август принесет приятные изменения для российских пенсионеров. Как рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, повышение затронет несколько групп получателей. Первая и самая массовая — те, кто официально работал в 2025 году. Для них Социальный фонд проведет беззаявительную корректировку страховых пенсий с учетом накопленных индивидуальных коэффициентов (ИПК).

Максимальная прибавка составит 470,28 рубля. Это на 33 рубля больше, чем годом ранее. Надбавка индивидуальна: если пенсионер заработал, к примеру, 2,2 ИПК, выплата вырастет на 344,87 рубля. Никаких заявлений подавать не нужно — СФР располагает всеми данными, перерасчет произойдет автоматически.

Вторая категория — граждане, которым в июле исполнилось 80 лет. Для них с августа предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. С учетом январской индексации на 7,6% и надбавки за уход размер выплаты у такого пенсионера может вырасти на 46,2% по сравнению с декабрем прошлого года. На практике это означает рост с 28,5 тыс. до 41,6 тыс. рублей в месяц.

Третья группа — получатели доплат к пенсиям из числа членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Первым необходим стаж от 20 до 25 лет (в зависимости от пола и основания увольнения), вторым — не менее 20–25 лет работы на добыче или строительстве шахт. Суммы доплат рассчитываются индивидуально при поступлении неучтенных данных или заявлений.

Кроме того, в августе вырастут накопительные пенсии — Соцфонд проиндексирует их на 17,3%, что более чем в три раза превышает прошлогоднюю инфляцию в 5,6%. Все повышения, как подчеркивает эксперт, проводятся автоматически, без лишних бюрократических процедур.