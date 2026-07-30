Диабет и картофель фри: как способ приготовления может сделать еду опаснее

Картофель сам по себе не является вредным продуктом, но способ приготовления сильно влияет на здоровье, пишет Women’s Health со ссылкой на исследование гарвардского научного подразделения Harvard Public Health в журнале The BMJ. Ученые выяснили, что регулярное употребление картофеля фри связано с более высоким риском диабета 2-го типа, тогда как вареный, печеный или пюреобразный картофель такого заметного эффекта не показали.

Исследователи проанализировали данные более 205 тыс. человек из трех долгосрочных американских исследований. Наблюдение длилось больше 30 лет, и за это время диабет 2-го типа диагностировали более чем у 22,2 тыс. участников.

Самая заметная связь была с картофелем фри: три порции в неделю соответствовали повышению риска диабета на 20%. При замене фри цельнозерновыми продуктами риск снижался на 19%, а при замене обычного картофеля цельными злаками — на 4%.

Эксперты считают, что дело может быть не только в самой картошке. Фри легко съесть слишком много, оно часто идет вместе с жирной, сладкой и ультрапереработанной едой, а жарка меняет пищевую ценность продукта.

Диетолог Джессика Кординг напоминает: картофель содержит полезные вещества, включая калий. Лучше есть его в составе сбалансированного приема пищи — с белком, полезными жирами и овощами, а фри оставить как редкое удовольствие.