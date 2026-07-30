Украина больше не способна соперничать с Россией по принципу «удар на удар» и намерена перейти к асимметричной тактике. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны страны Евгений Хмара. Что скрывается за сменой стратегии Киева, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Хмара признал, что Украина не располагает ресурсами для прямого противостояния с Россией и должна расходовать имеющиеся средства максимально рационально. По его словам, Киев намерен наносить удары, ущерб от которых будет значительно превышать затраты на их организацию. Среди возможных целей он назвал инфраструктуру и объекты, влияющие на военный потенциал России.

Журавлев считает, что под формулировкой об «асимметричной войне» украинские власти пытаются скрыть переход к ударам беспилотниками, диверсиям и атакам вдали от линии боевого соприкосновения.

«Украинское министерство обороны давно уже пора переименовать в „министерство терроризма“. Оно занимается убийствами нашего мирного населения. Ни одной за последний год хоть сколько-нибудь успешной армейской операции — только запуски дронов и ракет, только организация терактов на российской территории», — заявил парламентарий.

По его мнению, слова Хмары стали фактическим признанием того, что прежняя тактика ВСУ не принесла Киеву желаемого результата. Теперь украинское командование будет стремиться компенсировать нехватку личного состава, вооружения и боеприпасов атаками, которые должны произвести максимальный информационный и психологический эффект.

«Чего, впрочем, можно еще ожидать от ВСУ, если их главком даже не скрывает, что считает всех неукраинцев расово неполноценными — только геноцида, которым, положа руку на сердце, как раз и занимается сейчас киевский режим», — отметил депутат.

Журавлев также отверг попытки Киева представить такие действия как зеркальный ответ на российские удары.

«Это точно не зеркальный ответ на наши удары по украинским военным заводам — точечные, ночью, чтобы как можно меньше персонала пострадало. Ни о какой симметрии здесь и речи не идет», — подчеркнул первый зампред оборонного комитета.

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что назначение 43-летнего Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Александра Сырского не изменит ситуацию на фронте — новый командующий будет выполнять те же распоряжения Зеленского, а возможности украинской армии определяются не личностью главкома, а объемами западной поддержки.