В Талдомском округе 25 школьников окончили учебу с медалями «За особые успехи в учении»

Талдомский округ отмечает успехи своих выпускников. В 2026 году десять лучших учеников школ муниципалитета получили золотые медали «За особые успехи в учении». Абсолютным лидером по числу отличников стала гимназия имени А.А. Цветкова — здесь сразу три выпускника удостоены высшей награды: Степан Веселов, Сергей Гречневиков и Людмила Довженко.



По два золотых медалиста выпустили городские школы № 2 и № 3. Их имена: Яна Маркина, Софья Сосина, Виктор Нестерович и Алена Русакова. Также в число отличников вошли Валерия Жегалова из Вербилковской СОШ, Данила Гайворонский из Запрудненской школы № 1 и Антон Белов, представляющий Квашенковскую СОШ.



Не остались без внимания и серебряные призеры. Медали II степени вручены 15 выпускникам. Примечательно, что 11 из них сдали ЕГЭ по всем предметам на 60 баллов и выше, что свидетельствует о глубоких знаниях и серьезной подготовке.



За успехами школьников — труд не только самих учеников, но и их наставников. В администрации округа особую благодарность выразили родителям, создавшим условия для учебы, а также педагогам и руководителям школ за профессионализм и грамотную организацию образовательного процесса. Теперь перед бывшими школьниками стоит новый вызов — поступление в вузы. Им желают удачи в выборе профессионального пути и новых свершений.