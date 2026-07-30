«Сама этого не осознает»: звезда «Битвы экстрасенсов» заявил о привороте на Седокову

Участник мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» Влад Череватый сделал громкое заявление в эфире программы «Утро.ТНТ», сообщает Teleprogramma.org. Он признался, что провел обряд приворота на известную певицу Анну Седокову.

По словам экстрасенса, он давно хотел познакомиться с артисткой, но понимал, что это почти невозможно из-за огромного числа поклонников и коллег, которые постоянно находятся рядом с ней. Череватый утверждает, что использовал магию, чтобы привлечь внимание певицы.

«Я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добавились. Возможно, какое-то колдовство. Она точно не осознала до сих пор», — заявил он.

По его словам, после проведенного обряда Седокова начала проявлять к нему интерес, сама того не осознавая.

Череватый стал победителем 23-го сезона «Битвы экстрасенсов». Он называет себя «посредником между миром живых и мертвых» и утверждает, что помог многим людям добиться слава и успеха.

Ранее стало известно, как в живет дочь Анны Седоковой в США.