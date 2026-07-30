Спасатели Подмосковья вывели из леса пенсионера на костылях, запутавшегося в проволоке

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пенсионера на костылях, который заблудился в лесу и запутался в проволоке. Инцидент произошел в Балашихе.

За помощью спасателей в вечернее время обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 84-летний отец, который передвигается на костылях, отправился проверить свой огород у леса и не вернулся.

Прибывшие на место специалисты попытались дозвониться до мужчины, однако тот не отвечал. Тогда спасатели начали прочесывать лес, работая на отклик.

Спустя полтора часа пенсионер был найден. Мужчина лежал на траве, запутавшись в проволоке. Специалисты освободили его, вывели из леса и передали родственникам.

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